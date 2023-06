L'influenza di Mohammed Bin Zayed Al Nahyan

"Il più potente leader arabo è Mbz, non Mbs”. Era questo il titolo del lungo articolo di analisi, pubblicato il 2 giugno 2019, con cui il New York Times consacrava agli occhi del mondo intero una realtà diventata ormai incontrovertibile. Al netto di acronimi e abbreviazioni, tanto cari alla stampa anglofona, il senso dell’articolo era questo: il leader più potente nel mondo arabo non è il principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman (Mbs), ma il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (Mbz). Il giornale newyorchese argomentava efficacemente la sua tesi, evidenziando che “il principe Mohammed (Bin Zayed) è quasi sconosciuto al pubblico americano e il suo piccolo paese ha meno abitanti del Rhode Island, ma potrebbe essere l’uomo più ricco del mondo, controllando fondi sovrani per un valore di 1,3 trilioni di dollari”. L’analisi si basava anche, e soprattutto, sulla capacità militare del potentato arabo. La “piccola Sparta” del medio oriente aveva appena finito di formare “il più potente esercito del mondo arabo, equipaggiato attraverso il suo lavoro con gli Stati Uniti per condurre operazioni di sorveglianza e combattimento ad alta tecnologia ben oltre i suoi confini”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE