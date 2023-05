I dati sull'immigrazione nel Regno Unito fanno tremare i Tory

Ci risiamo: lasciare che siano gli scandali a decidere e a disfare le carriere politiche è diventata ormai un’abitudine nel Regno Unito, dove la ministra dell’Interno Suella Braverman, sostenitrice di una linea di radicale intransigenza in materia di immigrazione, ha il suo futuro appeso alla richiesta fatta l’estate scorsa ad alcuni funzionari di organizzare un corso privato di recupero dei punti della patente dopo aver preso una multa per eccesso di velocità. Un’infrazione del codice di condotta ministeriale che in un paese mediterraneo farebbe sorridere e che invece nel Regno Unito sta occupando le prime pagine in quanto, parrebbe, assolutamente inaccettabile, ancor più per il fatto che il governo di Rishi Sunak sta per vedersela con numeri sull’immigrazione legale del tutto fuori linea con le promesse (irrealistiche) fatte: se alla vigilia della Brexit c’erano 336 mila arrivi, per il 2022 la cifra dovrebbe essere intorno ai 700 mila. Legali. Altro che i 45 mila sbarchi sulla costa, su cui si focalizzano sia l’opinione pubblica sia le dichiarazioni tonanti di Braverman.

