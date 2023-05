Appello contro i finti pacifisti (da smascherare)

L’unica accusa che si può rivolgere all’occidente è di non aver agito in tempo sulla Russia. La fusione tra le dottrine degli anti occidentali, l’anti americanismo, l’antiscientismo no vax e le teorie antistoriche filoputiniane ha creato, sull’Ucraina, un cortocircuito da denunciare

L’aggressione russa all’Ucraina ha evidenziato la presenza di una significativa e – soprattutto – rumorosa area a sinistra che si definisce pacifista ma che sembra mossa, più che dal pacifismo, dall’avversione verso le democrazie liberali e socialdemocratiche sottolineandone gli errori, i difetti, la lontananza dal modello ideale. L’effetto paradossale di questa impostazione è che da critiche legittime e spesso necessarie si passa al non riconoscere le differenze tra le varie democrazie se non addirittura a giustificare le dittature in nome di un mondo multipolare, espressione che Putin ha ripreso da Aleksandr Dugin, come gran parte della visione strategica russa.