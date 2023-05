I pasticci della Francia macroniana non sono un buon motivo per rubarci l'arte italiana della petulanza

La petulanza è italiana, siamo noi che amiamo pazzamente lo small talk, il chiacchiericcio, noi che invadiamo la rete digitale con miliardi di parole cellulari, primato mondiale, noi che sprotocolliamo senza sosta, noi che facciamo attendere Frau Merkel con l’allegra e mattoide informalità di un artista come Berlusconi sempre ai limiti dell’impolitesse, noi piuttosto inidonei all’arte o alla civiltà della conversazione, noi capaci di mediatizzare anche il pollo arrosto, noi che mastichiamo la chiacchiera come cibo prima durante e dopo i pasti, noi che a forza di messaggini e paradossi on air abbiamo rimediato le inopportune ma inevitabili risatine di M. Sarkozy, l’ilare De Funès al vertice di Cannes. E allora perché il ministro dell’Interno di Place Beauvau, Gérald Darmanin, e il presidente del partito di Macron, Stéphane Séjourné, ci rubano il mestiere? Non è carino.

