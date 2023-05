Il Mar Rosso è la via sicura per scappare dalla guerra in Sudan, ma c'è la selezione

Il Mar Rosso tra le coste del Sudan e dell’Arabia Saudita è largo 241 chilometri: è la via di fuga dalla guerra via mare, più sicura di quella via terra. Tolta una sparatoria il primo giorno, la città di Port Sudan è rimasta quasi immune dai combattimenti cominciati il 15 aprile ed è lì che si stanno ammassando le persone che sfruttano cessate il fuoco fragili e parziali per percorrere la strada in pullman: 28 ore di viaggio partendo da Khartoum. Nella capitale migliaia di sudanesi hanno finito anche l’acqua conservata nelle cisterne e non possono andare a fare scorte nei supermercati perché i paramilitari delle Rsf, gli ex janjaweed del generale Hemedti, li hanno saccheggiati. Port Sudan è diventata un grande campo profughi improvvisato dove ogni sfollato si costruisce una tenda come può, per esempio legando le camicie con i lacci da scarpe ai finestrini delle auto parcheggiate. Anche lo Yacht Club è stato convertito in accampamento e lì, chi riesce a entrare spingendo, si ripara dai 40 gradi fuori mentre aspetta una nave militare saudita per arrivare dall’altra parte del mare, a Gedda.

