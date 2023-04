Al voto turco tutti i candidati vogliono i rimpatri, Erdogan meno. Voci dal quartiere siriano di Istanbul

Istanbul. Nel distretto di Fatih, situato sulla sponda europea del Bosforo alle spalle della moschea che gli dà il nome, s’è sviluppato un quartiere nel quartiere, da quando nel 2011 è scoppiata la guerra civile in Siria. Si chiama Little Syria, era ed è ancora l’area in cui si trova la maggioranza dei gruppi religiosi di Istanbul e, per vicinanza e spirito di accoglienza, ha ospitato i primi gruppi di siriani ai quali la Turchia aveva cominciato ad aprire le porte. In più di dieci anni nel paese sono arrivati almeno quattro milioni di persone, soprattutto siriani, ma anche afghani, iracheni, iraniani, libici. A oltre 220 mila di loro è stata riconosciuta la naturalizzazione turca – non godono dello status di rifugiato, ma di una protezione speciale – e quindi potranno partecipare alle elezioni del 14 maggio: non determineranno l’esito del voto, ma l’immigrazione è al centro del dibattito elettorale.

