La disinformazione cinese contro Taiwan e il libro di cui tutti parlano a Taipei

Taipei. All’inizio di gennaio i cittadini taiwanesi si sono svegliati con due buone notizie. La prima era che l’economia dell’isola nel 2022 era andata meglio del previsto, generando un surplus di introito fiscale di 450 milioni di dollari di Taiwan, circa 13 milioni e mezzo di euro. La seconda era che il governo a guida Dpp – il Partito democratico progressista, centrosinistra – aveva deciso di destinarne una parte in forma di un piccolo cashback. Seimila dollari di Taiwan per ciascun cittadino sono soltanto duecento euro, ma sono meglio di niente. Il rimborsino, annunciato dall’ex premier Su Tseng-chang, era anche frutto delle pressioni dell’opposizione nazionalista del Kuomintang (Kmt) che chiedeva che si “restituisse il denaro alla gente”, e probabilmente anche in vista delle presidenziali del 2024 in ambienti governativi si è pensato non facesse male strizzare un occhio ai cittadini meno abbienti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE