No, le armi ad uranio impoverito fornite all'Ucraina non sono un'escalation

"Paragonare le armi ad uranio impoverito alle armi nucleari ha la stessa logica che paragonare un arco con le frecce ad un arco voltaio, soltanto perché la parola è la stessa. Parliamoci chiaro: nessuno è contento di dover utilizzare le armi per difendere il proprio paese. Ma è singolare che chi si lamenta e mostra così tanta preoccupazione per l'utlizzo delle armi e delle munizioni fornite dall'Inghilterra ci dica che queste armi potrebbero indurre un'escalation. Non può sfuggire che queste tesi riprendono esattamente le stesse posizioni del Cremlino, che ogni volta che vede migliorare le dotazioni di armamenti ucraini, immediatamente minaccia reazioni furibonde. E in realtà le reazioni furibonde ci dicono che quel munizionamento evidentemente lo temono.

Siamo tutti preoccupati da quello che sta succedendo in Ucraina. Ma pensare che la soluzione del conflitto sia far arrendere più rapidamente gli Ucraini è una politica vile e mistificatoria. Mettere un paese nelle condizioni di difendersi non significa amare la guerra, ma significa amare la libertà e disprezzare la menzogna. E disprezzare tutti quelli che diffondono false argomentazioni per loro interesse".