Meloni ha ragione: fermarsi ora aprirà al terzo episodio della guerra in Ucraina

Un negoziato è possibile solo se la Russia lascia i territori occupati. La guerra civile, il colpo di stato, i nazisti, il conflitto per procura degli Stati Uniti. Tutte scuse per iniziare l'invasione: l'analisi dell'ex ministro dell'Economia Tymofiy Mylovanov

Traduciamo il thread pubblicato su Twitter da Tymofiy Mylovanov presidente della Kyiv School of Economics, ex ministro dell’Economia ed ex consigliere del presidente Volodymyr Zelensky