Kyiv è famosa (e vincente) per i suoi attacchi mirati, ma a Bakhmut adotta la tecnica del logoramento

Alle otto di mattina di ieri, a Mariupol, un ordigno che qualcuno aveva piazzato sotto l’auto del capo della polizia nominato dai russi, Mikhail Moskvin, è esploso. Moskvin sta relativamente bene solo perché c’è stato un errore tecnico di pochi secondi: nel momento in cui l’automobile è saltata in aria lui si trovava ad alcuni metri. Secondo i canali d’informazione di Mosca, Moskvin è sopravvissuto ma è in cura perché ha subìto un trauma nella caduta e forse è stato ferito da piccole schegge. A Novotroitskyi, un villaggio non lontano, ha preso fuoco un deposito di munizioni russe. Un’ora dopo l’attentato fallito contro Moskvin, a Melitopol è andato in fiamme un pezzo di un palazzo che ospita le autorità di occupazione. E’ una sequenza di quel tipo di operazioni che gli ucraini chiamano “bavovna”: cotone.

