Biden in visita a sorpresa a Kyiv da Zelensky

Il presidente americano è arrivato nella capitale ucraina. L'incontro non era programmato: "Accanto all'Ucraina finché sarà necessario". E annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti militari

Il presidente americano Joe Biden è arrivato questa mattina a Kyiv per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La visita non era ufficialmente in programma, ed è la prima del capo di stato americano sin dall'inizio della guerra. Il prossimo 24 febbraio ricorrerà un anno dall'inizio del conflitto scatenato dall'invasione russa. "La visita di Biden è un importante segnale di sostegno per tutti gli ucraini", ha commentato Zelensky.

⚡️Biden, Zelensky visit the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine.



U.S. President Joe Biden and President Volodymyr Zelensky have met in Kyiv on Feb. 20.



Video: Ukrainska Pravda pic.twitter.com/MYwA8iklA5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 20, 2023

"Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Siamo a fianco a voi per tutto il tempo che sarà necessario", ha detto Biden in conferenza stampa a Zelensky. "Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto". Ha poi annunciato nuovi aiuti militari per un ammontare di circa mezzo miliardo di dollari. In un tweet prima del punto con la stampa Biden aveva detto di essere andato a Kyiv per "riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Biden ha anche parlato di Putin, dicendo che la Russia "sta fallendo il suo obiettivo ed è in seria difficoltà".

As we approach the anniversary of Russia's brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine's democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Sin dalle prime ore della mattina alcune delle strade del centro di Kyiv erano state interdette al traffico. Con Zelensky, Biden ha percorso le strade attorno alla cattedrale di San Michele, visitando un memoriale che celebra le vittime perse nella guerra contro la Russia sin dal 2014. La Casa Bianca in un comunicato ufficiale aveva anticipato l'impegno degli Stati Uniti a inviare all'Ucraina nuovi aiuti militari. "Abbiamo chiesto uno sforzo senza precedenti, abbiamo donato oltre 700 carri armati, oltre mille sistemi di artiglieria, oltre 2 milioni di munizioni e tutto per difendere l'Ucraina", ha dichiarato il presidente americano sempre durante la conferenza stampa. Ricordando come i paesi che fanno parte della coalizione a sostegno dell'Ucraina siano più di 50.

La visita di Biden avviene nelle stesse ore in cui è a Mosca Wang yi, capo della diplomazia cinese che lo scorso venerdì era stato anche in Italia per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.