La portata della prossima offensiva russa

Lo scorso anno, Vladimir Putin riceveva telefonate di leader stranieri, accoglieva capi di stato e di governo con freddezza pensando di partire da un punto di forza: soltanto lui sapeva se e quando avrebbe attaccato l’Ucraina. Lui invece non sapeva che Kyiv era preparata anche allo scenario peggiore: l’invasione su vasta scala che poi Putin ha effettivamente ordinato. Ora le tracce di una prossima offensiva di Mosca vengono disseminate ovunque, sono nuove minacce per assorbire le disfatte accumulate finora dal Cremlino di cui ieri il New York Times ha fornito un numero: i soldati russi morti o feriti in Ucraina sarebbero 200.000, secondo funzionari americani. Alla nuova offensiva contro l’Ucraina la Russia si sta preparando con una grande disponibilità di uomini, che però non sono professionisti. La quantità non è da sottovalutare e se a settembre il Cremlino ha dato l’ordine di mobilitare trecentomila uomini, con una seconda mobilitazione vuole avere a disposizione ancora più soldati e questo implica che le categorie che erano state esentate in autunno potrebbero essere mandate al fronte, tra questi anche gli studenti universitari. Secondo “Possiamo spiegare”, un canale telegram russo (Mozhem objasnit’, Mo), alcune università, tra cui l’Università di Tomsk, avrebbero creato delle stazioni di mobilitazione. Mo ha pubblicato una nota trapelata dall’amministrazione universitaria della città siberiana, in cui veniva chiesto di aprire in via Fedor Lytkin, nei locali del dormitorio studentesco, una stazione in grado di svolgere tutte le funzioni di mobilitazione, in particolare: “condurre un’ordinata e tempestiva notificazione, raccogliere i cittadini che si trovano nella riserva e devono essere richiamati per il servizio militare, e inviarli a un punto di raccolta”. L’operazione di mobilitazione dovrebbe iniziare dopo che la stazione avrà ricevuto un ordine esatto dal commissariato di Tomsk, rispondente, secondo Mo, alla parola d’ordine “Linejka 222”, Righello 222.

