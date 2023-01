Che fine fa il piano Mattei se l'Ue introduce dazi e restrizioni ai paesi d'origine?

In vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio, l'Ue sta discutendo sulla possibilità di utilizzare sanzioni nei confronti dei paesi che non accettano rimpatri e riammissioni

L’Unione europea dovrebbe usare di più il “bastone” con i paesi di origine e transito, imponendo restrizioni sui visti e sanzioni economiche contro chi non collabora sui rimpatri. E’ questa l’idea che sta prendendo sempre più piede in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. Una prima discussione c’è stata giovedì a Stoccolma in una riunione informale dei ministri dell’Interno. C’è “consenso” tra i ventisette per utilizzare le restrizioni sui visti nei confronti dei paesi che non accettano rimpatri e riammissioni, ha detto il ministro svedese per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard.