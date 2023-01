I passi falsi di Lula dopo il tentato golpe in Brasile

La Polizia federale brasiliana ha trovato una proposta di decreto per annullare la vittoria elettorale di Lula in casa di Anderson Torres: già ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza negli ultimi 20 mesi del governo di Bolsonaro, e poi per sei giorni segretario alla Sicurezza pubblica del distretto federale: dal 2 gennaio fino all’8, quando è stato destituito dal governatore Ibaneis Rocha. Poco dopo il nuovo ministro della Giustizia Flávio Dino ha destituito Rocha. Torres è accusato di essere responsabile dell’inazione dei poliziotti della Capitale di fronte alla sommossa dei bolsonaristi. Il 10 gennaio è arrivato per lui anche un ordine di arresto: non eseguito perché, esattamente come Bolsonaro, si trova in ferie a Orlando. E’ stato però eseguito un ordine di perquisizione, durante il quale è stato trovato in un armadio un documento in cui, in base all’articolo 136 della Costituzione, si prevedeva di creare una commissione controllata dal governo di Jair Bolsonaro, incaricata di “verificare la conformità e la legalità del processo elettorale”.

