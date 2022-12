Parenti (Windsor) serpenti

La casa reale inglese si ritrova assieme per le feste a pesarsi come le oche e a trovare gli equilibri post Elisabetta. I pettegolezzi sessuali su William e Kate, i due martiri d’America e la stufa che re Carlo non accenderà mai

L’inferno sono gli altri ma non altri a caso. Altri qualificati. Parenti, la famiglia. La famiglia andrebbe presa un poco alla volta, non così, tutti insieme e tutta insieme fino al tre gennaio. E’ la dose che fa il veleno. Natale rivela i caratteri, anzi, li trasforma. Siete davanti a un tavolo come venti, trent’anni fa. Sotto la sedia, le sabbie mobili. Si fa finta che il tempo non sia passato, ti imponi un sorriso di legno e le migliori intenzioni ma il fanciullino dopo un po’ perde i pezzi e la pazienza.