Un Mattarella da ricordare: "Quello che sta accadendo in Iran supera ogni limite"

Il presidente della Repubblica, nel messaggio inviato de giorni fa alla conferenza degli ambasciatori (cui non ha potuto partecipare di persona a causa del Covid), si è espresso in modo netto sulla situazione in Iran. “Al centro di questo sistema di valori – ha detto in riferimento alle ragioni per cui sta insieme la comunità atlantica – vi è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato. Quanto sta accadendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato”.

