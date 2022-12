La filosofia della forza. Una formidabile lezione di Kagan

Nel bellissimo discorso pronunciato da Volodymyr Zelensky al Congresso americano, che trovate oggi integralmente sul nostro giornale, c’è un passaggio che merita di essere segnalato, oltre a quello natalizio che trovate nella nostra prima pagina speciale, ed è quello che che riguarda un elemento essenziale nella difesa dei confini dell’Ucraina: il formidabile ritorno dell’America come paese chiave nella difesa della libertà mondiale. “Gli americani – ha detto Zelensky – sono riusciti a unire la comunità internazionale per proteggere la libertà e il diritto internazionale: la tirannia russa ha perso il controllo su di noi e non influenzerà mai più le nostre menti”. E ancora: “Il vostro denaro non è beneficenza. E’ un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia che gestiamo nel modo più responsabile”. Già, ma cosa vuol dire, concretamente, avere un’America che considera la difesa del mondo libero come un tratto essenziale della difesa della sicurezza nazionale? Robert Kagan, eccezionale storico e politologo statunitense, membro del think tank Brookings Institution, grande esperto di politica estera e responsabile per gli Affari europei e asiatici dell’Amministrazione Obama, ha dedicato a questo tema un saggio chilometrico sul nuovo numero di Foreign Affairs e ha provato con ottimi argomenti a ragionare sul perché la difesa dell’Ucraina, da dieci mesi a questa parte, somigli sempre di più, ogni giorno di più, alla difesa dell’egemonia liberale.

