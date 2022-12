I carri armati tedeschi non funzionano, e sono una metafora della Difesa di Berlino

Berlino. Doveva essere una visita quasi di piacere: da un lato, fare gli auguri di Natale ai soldati tedeschi di guardia alle batterie di missili Patriot presso l’aeroporto militare di Sliač, nella Slovacchia centrale; dall’altro l’occasione per dimostrare agli alleati Nato sempre un po’ dubbiosi che il sistema di scambio “ad anelli” ideato dalla Germania (tu dai un carro armato dei tuoi all’Ucraina e io te ne do uno dei miei) è un meccanismo ben congegnato. Invece, la ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, non ha avuto fortuna e il suo incontro con l’omologo slovacco, Jaroslav Naď, è passato in secondo piano davanti all’esplosione del caso Puma, ossia dell’ennesima prova di inadeguatezza della Bundeswehr e di una clamorosa topica dell’industria della Difesa.

