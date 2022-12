Chi sono gli estremisti di destra che progettavano un golpe in Germania

Cinquanta persone sono state accusate di aver formato un’organizzazione terroristica a scopo eversivo, 25 di loro sono state arrestate: erano pronte ad assaltare il Bundestag con in mano una lista dei ministri per il dopo Scholz. Dietro ai Reichsbürger la nostalgia per il Secondo Reich

Berlino. La ministra degli Interni Nancy Faeser li ha definiti “un abisso, un baratro: i Reichsbürger sono uniti dall’odio per la democrazia, per il nostro stato e per le persone che si battono per la nostra comunità”. Parole pronunciate dopo la diffusione delle notizie che hanno scosso la Germania oggi. Nelle prime ore del mattino la polizia federale ha condotto un’azione combinata in undici diversi Länder perquisendo abitazioni private ma anche una caserma.