Il meteo speciale di Putin. La conferenza di Mosca del 2003 sul climate change

Nella mia vita di ricercatore in fisica dell’atmosfera, meteorologia e climatologia ho avuto modo di conoscere molte vicende mondiali attraverso la conoscenza diretta e la frequentazione degli scienziati dei diversi paesi. Ci sono infatti problemi, e l’organizzazione della meteorologia mondiale è fra questi, che impongono il dialogo, e conseguenti accordi e regolamenti, perché tutto possa funzionare bene, anche se alcuni paesi appartengono al mondo tecnologicamente avanzato e prospero e altri sono invece nel sottosviluppo e nell’indigenza. L’osservazione del mondo da questo punto di vista può dare indicazioni utili anche alla grande politica. L’Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm in francese, Wmo in inglese) delle Nazioni Unite è deputata al raggiungimento di questa necessaria omogeneizzazione dei diversi servizi meteorologici nazionali. Attraverso la mia esperienza personale e diretta, in queste righe vorrei dare un’idea, anche se solo a grandi linee, di come è evoluta in questi aspetti la situazione della Russia e dei paesi nella sua orbita e magari trarre qualche suggerimento per sbloccare la terribile situazione di sofferenza che la guerra della Russia sta recando al popolo ucraino e in subordine per porre un termine allo scossone all’ordine mondiale che la stessa guerra sta producendo.

