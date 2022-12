Così Kyiv ha annientato la migliore unità militare di Putin

Helsinki. Sottomarini pieni di armi nucleari entrano ed escono dalle acque gelide lungo la costa della penisola russa di Kola, ai confini settentrionali dell’Europa. Missili in grado di distruggere città sono immagazzinati a dozzine in bunker scavati nelle colline dell’entroterra. Fin dalla Guerra fredda, questo arsenale artico è stato protetto da un’unità da combattimento considerata una delle più formidabili della Russia – la 200esima brigata separata di fanteria motorizzata – fino a quando quest’anno i suoi migliori combattenti e armi sono stati inviati in Ucraina ed è stata distrutta. La 200esima è stata tra le prime unità a piombare in Ucraina il 24 febbraio, come parte di un temibile assalto alla città di Kharkiv. A maggio, l’unità stava barcollando per tornare oltre il confine russo, nel disperato tentativo di riorganizzarsi. Un documento che dettaglia un inventario di metà guerra dei suoi ranghi mostra che alla fine di maggio erano rimasti meno di 900 soldati in due gruppi tattici di battaglioni che, secondo funzionari occidentali, erano partiti dalla guarnigione della brigata in Russia con più di 1.400 soldati. Il comandante della brigata è stato gravemente ferito. Secondo il documento alcuni tra coloro che venivano ancora considerati parte dell’unità erano elencati come ricoverati in ospedale, dispersi o refuseniki: non disposti a combattere.

