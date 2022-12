Smettiamola con la paura, dice Macron. La crisi energetica si può contrastare

Smettiamola con “gli scenari della paura” che generano soltanto panico e non rispecchiano una realtà che è molto meno drammatica di quella che certi osservatori raccontano. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha strigliato da Tirana, in Albania, i professionisti del catastrofismo che in Francia ogni giorno continuano a terrorizzare i cittadini su potenziali blackout incontenibili, disegnando scenari apocalittici. “Il ruolo del governo, dei ministri e degli operatori è quello di fare il loro lavoro per fornire energia, e in seguito di invitare ognuno a essere responsabile affinché ci sia maggiore sobrietà, e non quello di cominciare a far paura alle persone con scenari assurdi e cose come quelle che ho sentito nelle ultime ore”, ha detto Macron, riferendosi in particolare alle frasi pronunciate da un portavoce di Enedis (la società che distribuisce l’elettricità in Francia), secondo il quale dai blackout non saranno esclusi i pazienti attaccati ai respiratori artificiali.

