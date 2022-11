Dal reddito di cittadinanza ai sondaggi, il governo tedesco non è più al sicuro

Doppio campanello di allarme per la maggioranza semaforo del cancelliere Olaf Scholz. Il primo: la coalizione rosso-verde-gialla è dovuta scendere a compromessi con l’opposizione moderata, la Cdu di Friedrich Merz, sul reddito di cittadinanza disegnato dal ministro del Lavoro Hubertus Heil. In linea con il progetto Scholz-Heil, il Bürgergeld prevede versamenti mensili più generosi del vecchio sussidio Hartz IV introdotto dal governo Schröder 20 anni fa; sul punto la Cdu non ha fiatato e però ha imposto nuove sanzioni per chi riceve il sussidio. Inizialmente chi non si fosse presentato agli appuntamenti dei centri dell’impiego o avesse rifiutato un lavoro non avrebbe subìto decurtazioni al reddito. Ma per superare il muro di sbarramento opposto dalla Cdu al Bundesrat, la camera dei Länder, è stata introdotta una sospensione del sussidio per sei mesi. E riceverà un Bürgergeld ridotto chi ha risparmi per 40 mila euro e non più 60 mila come inizialmente previsto. Scholz ha festeggiato comunque, perché l’impianto del progetto è rimasto inalterato, Merz per il motivo opposto.

