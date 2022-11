Berlino ha un guaio di cittadinanza

Anche la Germania si divide sul reddito di cittadinanza e sui criteri per la sua allocazione. A scontrarsi sono state la maggioranza “semaforo” del cancelliere Olaf Scholz e l’Unione Cdu-Csu, che per la prima volta dal 2022 è riuscita a impallinare un progetto governativo. Era stato il ministro del Lavoro Hubertus Heil, un fedelissimo di Scholz, a presentare un ddl per l’introduzione del Bürgergeld: il progetto è un po’ il fiore all’occhiello della coalizione costituita da socialisti, Verdi e Liberali per il 2022, dopo un anno dedicato a discutere quasi solo della guerra della Russia contro l’Ucraina e delle sue conseguenze. Heil ha disegnato un ddl per sostituire il vecchio sussidio Hartz IV per i disoccupati di lungo corso con uno strumento nuovo, più universale e dal nome più comprensibile.

