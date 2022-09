Perché il reddito di cittadinanza tedesco non assomiglia a quello italiano

In Germania i disoccupati avranno 502 euro al mese, potranno richiederli senza rientrare in limiti specifici di reddito e senza rendere conto di come li spendono. L'obiettivo è la piena occupazione attraverso la qualificazione, la formazione continua e il supporto mirato

Prestazioni più generose, sanzioni meno automatiche, maggiore elasticità nei criteri per l’erogazione. Sono queste, in sintesi, le principali novità del nuovo sussidio sociale disegnato dal governo del cancelliere Olaf Scholz. La più grande delle novità, tuttavia, è il nome: il progetto si chiama Bürgergeld, traducibile come assegno, o reddito, di cittadinanza. Una parola intuitiva per dimenticare il discusso e criticato sussidio Hartz-IV, frutto dell’ingegno di Peter Hartz. Già membro del cda di Volkswagen, dove introdusse la settimana di quattro giorni per evitare licenziamenti di massa, Hartz fu scelto nel 2002 dal cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder che lo trasformò in uno degli alfieri dell’Agenda 2010.