Missile su Przewodow: il video dopo l'esplosione

La guerra è arrivata sul territorio europeo, dentro ai confini di un paese dell’Ue. Un missile ha colpito la Polonia, è esploso in un campo per l’essiccazione del grano nella cittadina di Przewodów, regione di Lublino a circa dieci chilometri dal confine con l’Ucraina, uccidendo due persone.

Il presidente polacco Andrzej Duda dice che non ci sono "prove inequivocabili" su chi ha sparato il missile che ha ucciso due persone in territorio polacco. "Al momento non abbiamo prove inequivocabili di chi abbia lanciato questo missile. È in corso un'indagine", ha detto il capo dello Stato ai giornalisti a Varsavia.