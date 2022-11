Per Scholz la recessione è il segno di una crisi più profonda del modello tedesco

E’ molto probabile che le previsioni d’autunno, presentate ieri dalla Commissione europea, sull’andamento dell’economia europea provochino in Italia un’onda di quella che i tedeschi chiamano schadenfreude, ovvero una gioia maliziosa per i guai degli altri. Perché dopo essere stata la storica locomotiva del convoglio comunitario oggi la Germania si profila come il suo fanalino di coda, che è il posto spesso occupato dal nostro paese. Il punto di caduta del rapporto dei tecnici di Bruxelles è in una cartina dell’Europa nella quale tutti i paesi colorati in arancione hanno una crescita uguale o superiore a zero e uno solo di colore più scuro ha una crescita uguale o minore di zero. Quel paese è la Germania, che nel 2023 registrerà una caduta del pil dello 0,6 per cento, contro il più 0,3 dell’Unione e il più 0,5 (udite udite) dell’Italia. Non consola per i tedeschi il migliore andamento degli indicatori finanziari, registrato nonostante la crisi energetica, l’inflazione e gli sconquassi geopolitici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE