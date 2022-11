La nostra guerra per la libertà

L’evento più significativo di questo nostro tempo, mi auguro, sarà l’eroismo degli ucraini. Esistono uomini e donne che combattono e muoiono per difendere la democrazia liberale. Sembrava che una cosa così non fosse più possibile. Anzi, peggio: che non fosse più desiderabile. Qui in occidente Jeshurun si è fatto grasso e pingue e ha abbandonato il suo Dio. Stiamo attraversando anni di oltraggio alla democrazia liberale, e questo enorme disprezzo non s’è certo esaurito. Ci è stato detto che tutto ciò che c’è di orrendo nel nostro tempo è colpa del liberalismo, o peggio, del neoliberalismo, qualunque cosa esso sia. E’ stato incolpato di tutta l’infelicità nel mondo; dunque, i predicatori di una nuova felicità si chiamano, vantandosi, post liberali, su tutti i lati dello spettro ideologico. Talvolta uno si deve stropicciare incredulo gli occhi di fronte all’intensità dell’odio per la democrazia liberale: questi stolti capiscono ciò che stanno dicendo? E poi Vladimir Putin, con perfetto candore riguardo alla propria mancanza di scrupoli e con una disumana assenza di vergogna, ha attaccato l’Ucraina. Le sue motivazioni rimangono oscure, come, del resto, tutto quel che riguarda questo piccolo uomo senz’anima; c’è chi attribuisce la sua guerra a considerazioni strategiche e chi le attribuisce a considerazioni mistiche. Tuttavia l’obiettivo di Putin difficilmente potrebbe essere più chiaro: impedire la diffusione della democrazia liberale, la quale negli anni recenti si è identificata con enfasi con l’evoluzione politica dell’Ucraina. Come i suoi predecessori sovietici, Putin teme sopra ogni cosa la condivisione di un proprio confine con la libertà, la quale come si sa possiede una particolare abilità nel superare i fili spinati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE