La premier Frederiksen vince, gli irresponsabili no. La Danimarca vira al centro

Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha vinto in modo netto le elezioni anticipate di martedì, che potrebbero portare a una svolta centrista e a una rivoluzione nella tradizionale politica della Danimarca. Il Partito socialdemocratico di Frederiksen è arrivato in testa con il 27,6 per cento, il miglior risultato dal 2001. Il “blocco rosso” con cui il premier danese ha governato dal 2019 si è assicurato i 90 seggi necessari per la maggioranza in Parlamento. Eppure Frederiksen è intenzionata a cambiare coalizione, nonostante i numeri le consentirebbero di proseguire con un’alleanza tutta di sinistra. Annunciando la decisione di rimettere il mandato nelle mani della regina, ieri Frederiksen ha confermato di volere “un governo ampio”, cioè una coalizione con i partiti centristi di entrambi gli schieramenti.

