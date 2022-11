Il putinismo che accomuna Lula e Bolsonaro

"I risultati confermano la sua grande autorità politica. Spero che, facendo sforzi congiunti, riusciremo a proseguire lo sviluppo di una cooperazione russo-brasiliana costruttiva su tutti i terreni”. Con questo telegramma il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato per la rielezione di Lula alla presidenza del Brasile. Ma un messaggio è arrivato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Confido in una collaborazione attiva con un amico di lunga data dell’Ucraina e nel rafforzamento della partnership strategica bilaterale per garantire democrazia, pace, sicurezza e prosperità in Ucraina, in Brasile e nel mondo”. La cosa può apparire sorprendente, perchè Lula a maggio aveva rilasciato un’intervista infelice al Time, in cui aveva attaccato Zelensky dal punto di vista personale. “Una guerra non ha mai un solo responsabile. Lui voleva la guerra, se non l’avesse voluta avrebbe negoziato di più”. Stesso tono, peraltro, di un’altra intervista di novembre al País: “Perché Angela Merkel può stare 16 anni al potere e Daniel Ortega no?”. “La polizia che picchia i manifestanti non c’è solo a Cuba ma dappertutto”.

