Quella fra lo sciuscià Lula e il “Trump tropicale” Bolsonaro era una sfida fra democrazia e autocrazia

C’è una vicenda umana, e una politica. Si possono distinguere? No, direte. Ma come no! Fin dal nome che si è scelto, Lula (il calamaro, due sillabe da ritornello), il presidente eletto dei 215 milioni di brasiliani si porta dietro una storia favolosa. Una delle immagini ricorrenti della campagna ha la sua mano sinistra, quella con la fede, aperta sopra la bandiera verdeoro. La mano ha quattro dita, le manca il mignolo, tagliato via da un incidente sul lavoro. Il capitano della riserva, razzista e ammiratore di golpisti, Jair Bolsonaro, non ha mancato di farne un insulto: “Nove-dita!”. Aveva di fronte uno che non aveva finito le elementari, aveva fatto lo sciuscià da marciapiede, poi l’operaio, poi, per due volte, con quel ricordo da metalmeccanico tornitore, il presidente della Repubblica. Un romanzo come pochi. Ma dalla fine del secondo mandato, nel 2011, sono trascorsi undici anni, e ora Lula è vecchio di 77 anni, nel ’26 ne avrà 81, fu mandato in galera da una magistratura dipietrista, la sua erede, Dilma, fu liquidata da un impeachment, era in una cella quando morì la sua seconda moglie, è sopravvissuto al cancro, si è innamorato e risposato, è il presidente della Repubblica con il maggior numero di voti della storia del Brasile.

