Bolsonaro ha detto: “O vinco, o mi arrestano, o mi ammazzano”. Cosa può fare ora che ha perso

Il presidente delle “tre B” (bible, beef, bullets) piace ai poliziotti, ma non ai generali. I suoi sostenitori (armati) gli chiedono di rispettare la sua promessa di non andarsene mai

Domenica sera, poco prima delle 23 (ora italiana), lo spoglio elettorale in Brasile aveva raggiunto quasi la metà delle schede e il presidente uscente Jair Bolsonaro era ancora dato in testa. Pochi minuti dopo è arrivata l’inversione: Luiz Inácio “Lula” da Silva al 50,01 per centro, Bolsonaro al 49,9. E’ finita 50,9 a 49,1 e Bolsonaro ha perso, ma di pochissimo. Quattro mesi fa si era riferito alle elezioni con queste parole: “Se sarà necessario, andremo in guerra”. Un anno fa aveva detto che le presidenziali sarebbero potute finire solo in tre modi: “O vinco, o mi arrestano, o mi ammazzano”.