Bolsonaro ha costruito un suo popolo più radicato di quanto sembri

Domenica in Brasile c’è il ballottagio e l’attuale presidente Jair Bolsonaro spera sempre più che il suo “popolo” possa condurlo a quella che sarebbe una clamorosa riconferma. E’ un “popolo” che il 3 ottobre ha portato già i partiti della sua coalizione a un successo nel voto per deputati, senatori e governatori, che riempie i suoi comizi, e che secondo i sociologi è sempre più radicato nella società. Il popolo di Bolsonaro è fatto di militari, poliziotti, possessori di armi, adepti di un settore in rapida ascesa come le congregazioni evangeliche, potenti imprenditori di quell’agrobusiness che fa il 30 per cento del pil del paese. Ma anche di una generazione di giovani influencer su YouTube. E di una massa di lavoratori informali che vogliono essere “imprenditori di sé stessi” e sperano nella promessa di Bolsonaro di tagliare le tasse, ma al contempo sono stati spesso tra i principali beneficiari della decisione di raddoppiare quella versione brasiliana del reddito di cittadinanza che era stata ereditata da Luiz Inácio Lula da Silva, l’ex presidente e sfidante al ballottaggio. Proprio con Lula era cresciuta quella classe sociale costituita da aristocrazie operaie e basso ceto medio in cui ormai viene contato almeno un centinaio di milioni di brasiliani, e nella quale Bolsonaro è sempre più egemone. Il tutto è poi amalgamato con una retorica anti-establishment che prende come bersaglio una sinistra tacciata di avere dimenticato le masse, cosa finora inedita in America Latina. Peraltro, con un pil in crescita del 2,8 per cento, investimenti stranieri che in un anno sono saliti da 50 a 74 miliardi di dollari, l’inflazione scesa dal 12 per cento di aprile al 7,1 di settembre, il presidente in carica può sostenere che le sue ricette economiche funzionano.

