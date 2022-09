Carne, armi, religione. La mobilitazione di Bolsonaro al voto

“Un popolo armato non sarà mai schiavizzato”, dice il presidente brasiliano che è molto indietro nei sondaggi: al 33 per cento di consensi contro il 47 per cento dell'ex presidente Lula

“Il popolo brasiliano non merita quello che sta succedendo”, “incompetente”, “idiota”, “incita alla violenza”, “non governa, sa solo andare in moto e dire fake news”: sono alcune delle cose che Luis Inácio Lula da Silva, ex presidente del Brasile, ha detto di Jair Bolsonaro, attuale presidente del Brasile, in campagna elettorale. “Da questa parte, c’è una persona che difende la famiglia; dall’altra parte, c’è un ladro che dice che i valori familiari sono un arretramento”, “mi accusano di tutto, ma non mi chiamano corrotto”, ha risposto Bolsonaro.