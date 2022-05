Lula tra demagogia e realpolitik

Inizia ufficialmente la campagna elettorale in Brasile, e l’alternativa sembra definirsi tra il populismo di sinistra riscaldato e alquanto annacquato di Lula e il populismo di destra sempre più violento e minaccioso di Bolsonaro. Tra i due litiganti, il terzo, per il momento non si vede. E del resto da mesi si sa che il settantottenne Lula da Silva, riabilitato dalla giustizia brasiliana dalle accuse di corruzione e saldamente in testa nei sondaggi, resta l’unica opposizione elettoralmente solida al clan Bolsonaro.



Dell’inizio di campagna è arrivata, sulle sponde europee, l’eco di una intervista al Time che ha fatto scorrere un po’ d’inchiostro. Lula ha detto, tra le altre cose e in soldoni, che le colpe della guerra in Ucraina sono da dividere tra Putin e Zelensky, che per far la guerra bisogna essere in due, che non si è trattato abbastanza per evitare il conflitto. Ha aggiunto qualche pezzo – stantio – del repertorio della sinistra equidistante (l’Ucraina nella Nato) e qualche passaggio da predica di parroco di campagna (si raccoglie quel che si semina!). Ovviamente è facile vedere gli errori del discorso di Lula: dal 2014, anno dell’annessione della Crimea, l’Europa è entrata in una fase di appeasement nei confronti di Putin che ha incluso, tra l’altro, proprio l’opposizione all’entrata nella Nato dell’Ucraina. Più che l’intransigenza della quale parla Lula, viene in mente il capitolo terzo del Principe di Machiavelli: “La guerra non si leva, ma si differisce a vantaggio d’altri”.

