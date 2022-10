L'affidabilità dell'Italia per la Nato non si discute. Parla Politi

“L’Italia è un paese guida per il gruppo di combattimento in Bulgaria, partecipa a tutte le attività dell’Alleanza riguardo alla dissuasione dell’aggressione russa in Ucraina. Ha dimostrato nel tempo la sua posizione in Afghanistan, in Iraq e in Libia con governi di diverso tipo. Lo stesso Trattato di Pratica di Mare del 2002 è il frutto di una precisa posizione atlantica. Da questo punto di vista la corrispondenza di un parlamentare italiano (Silvio Berlusconi, ndr) con un esponente politico straniero non rileva”. Le esternazioni del leader di Forza Italia di questi giorni agitano alcuni media stranieri come il Financial Times e terremotano il sistema politico nazionale ma non turbano la Nato. In questa intervista Alessando Politi, direttore della Defense College Foundation dell’Alleanza atlantica e grande esperto di questioni geopolitiche, separa le faccende di politica interna italiana da quelle di politica estera gettando un po’ di acqua fredda sul fuoco delle polemiche.

