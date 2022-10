Le accuse di razzismo a Kevin De León, che si trincera nel suo posto da consigliere municipale di Los Angeles

Frasi come "scimmietta", "si fotta quel tizio, sta con i neri”, e "sono molto brutti": ricordano le esternazioni di Donald Trump a proposito dei migranti irregolari. La presidente dell'assemblea cittadina si dimette ma il politico si limita a "scusarsi" per le offese

Nel 2018, in piena presidenza Trump, l’anziana senatrice della California Dianne Feinstein si trovò a sfidare il poco più che cinquantenne presidente del Senato statale Kevin De León. Feinstein, ex sindaco di San Francisco, era considerata da sempre una colonna del progressismo californiano, eletta la prima volta nel 1992 al Senato nel cosiddetto “anno della donna”, quando entrarono a Capitol Hill oltre a lei anche Barbara Boxer, sempre della California, Patty Murray dello stato di Washington e Carol Moseley Braun dell’Illinois. Con il tempo però quella che agli occhi dei repubblicani sembrava una “femminista radicale” è sempre più diventata agli occhi dei suoi elettori una centrista, aperta al compromesso con gli odiati repubblicani e non abbastanza dura nelle audizioni della commissione giudiziaria nei confronti dei candidati scelti da Donald Trump. De León invece era un dem di nuovo tipo: radicale, socialista, vicino alle idee di Bernie Sanders. Lui, diceva ai comizi, il Senato “lo avrebbe chiuso” anziché dare udienza a un “reazionario” come Kavanaugh. Criticò anche la senatrice Feinstein per la sua posizione pragmatica sul limitare l’immigrazione clandestina, dicendo che la posizione della senatrice era “razzista”. E proprio il razzismo è arrivato a inizio ottobre come un macigno sulla carriera di De León, oggi consigliere municipale a Los Angeles.