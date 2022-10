I conti impossibili con Trump sull'attacco al Congresso americano

Si è tenuta giovedì sera l’ultima puntata dell’inchiesta sull’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021. I nove membri della commissione hanno votato all’unanimità il mandato di comparizione per Donald Trump dopo aver ricostruito con testimonianze e filmati (l’ultimo inedito di Nancy Pelosi dentro al Congresso nelle ore dell’assalto dura sette minuti e vale il vostro tempo) le responsabilità dell’ex presidente nello scatenare e non contenere gli assalitori. Secondo le deposizioni, Trump sapeva di aver perso le elezioni del 2020 e la strategia di dichiararle illegittime era stata premeditata per settimane. Ancora oggi una buona parte dei candidati repubblicani che si presentano alle elezioni di metà mandato dichiara che Joe Biden è stato eletto in modo irregolare. L’altra conferma ottenuta dalla commissione riguarda il comportamento di Trump il giorno dell’attacco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE