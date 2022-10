1933: così morì la sinistra tedesca. E dopo 10 anni l'Spd risorse dalle ceneri

Il nuovo governo di centrodestra aveva disperatamente bisogno di riconoscimenti internazionali. I conti erano in rosso. Senza credito in Europa si rischiava la bancarotta. Il nuovo capo del governo annunciò che avrebbe fatto un discorso in Parlamento per rassicurare l’Europa. Chiese che anche l’opposizione gli desse una mano a smussare le crescenti apprensioni nelle capitali estere. L’opposizione era più divisa che mai. Continuavano a litigare tra loro esattamente come facevano prima, anzi più di prima.

I centristi presentarono una mozione in cui si approvavano le “dichiarazioni di pace” di Hitler, ma si chiedeva all’Europa “eguali diritti per il popolo tedesco”, cioè di smettere di prendersela con la Germania. A presiedere la seduta era il numero due del partito vincitore delle elezioni, Hermann Göring.

