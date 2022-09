I potenti editori angloamericani che fecero propaganda per Hitler

"No War This Year”, non ci sarà la guerra quest’anno gridava il titolo del Daily Express il 7 agosto 1939, pochi giorni prima che Hitler invadesse la Polonia. La gaffe sarebbe divenuta proverbiale. Fu immortalata anche in un film girato durante la guerra, nello spezzone in cui si vede una copia del tabloid galleggiare e poi affondare ignominiosamente in un Tamigi limaccioso. Non era un incidente di percorso. Faceva parte di una campagna sistematica, martellante, per convincere il pubblico britannico che il pericolo non veniva dalla Germania nazista bensì dai “poteri forti”, dai guerrafondai di casa, dagli ebrei e dagli amici dei bolscevichi che lo provocavano.

