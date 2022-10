I soldati di Xi Jinping

Negli ambienti militari europei si guarda a quello che sta facendo la Russia contro l’Ucraina e si ripete spesso una frase: la cosa che spaventa di più della Cina è quello che non sappiamo della Cina. Negli ultimi dieci anni, con Xi Jinping al potere, le Forze armate cinesi sono diventate, almeno sulla carta, tra le più forti del mondo, e alla vigilia di un Congresso cruciale nella storia del Partito comunista cinese, non erano mai state tanto vicine al diventare operative. Nel 2016 Xi Jinping si presentò davanti ai media statali con la mimetica militare, e si intestò un nuovo titolo: comandante in capo del Centro di comando delle operazioni congiunte dell’esercito. Un ruolo che si andava ad aggiungere a quello di segretario generale del Partito comunista cinese e della Commissione militare centrale, che governa l’Esercito popolare di liberazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE