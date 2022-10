Una Russia nella Nato, i piani per il futuro del dissidente Ponomarev

Strasburgo. Del dissidente, Ilya Ponomarev, oltre che lo sguardo ha soprattutto la biografia: l’unico deputato della Duma che nel 2014 votò contro l’annessione della Crimea alla Federazione russa. Nella vita è stato bambino prodigio dell’informatica sovietica negli anni della Perestroika, pioniere del capitalismo digitale negli anni novanta, spin doctor del Partito comunista della Federazione russa di Gennady Zyuganov nei primi anni duemila e infine deputato dell’opposizione. La sua esperienza alla Duma finì nel 2016 quando fu soggetto a impeachment con accusa di corruzione, la stessa che in quegli anni fu rivolta ad Alexei Navalny per escluderlo dalla corsa alle presidenziali. Oggi vive a Kyiv sotto protezione di servizi ucraini e da lì lavora al dopo Putin e alla Russia di domani come spiega nel suo libro “La storia di come la Russia diventa una democrazia dopo aver perso contro l’Ucraina”, appena pubblicato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE