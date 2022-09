Non facciamoci intimidire da Putin

"L’egemonia unipolare” occidentale “si sta inesorabilmente sgretolando” ma “l’occidente si rifiuta di accettarlo” e finirà malissimo, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, anticipando la cerimonia attesa per domani con la firma del decreto d’annessione dei territori occupati dai russi in Ucraina, dove si sono tenuti nei giorni scorsi i referendum-farsa “vinti” dagli occupanti con percentuali oltre il 90 per cento. Putin parlava ai capi dei servizi di intelligence dei paesi della Comunità degli stati indipendenti, l’associazione di nove ex repubbliche sovietiche che, questa sì, si sta piano piano sgretolando dopo l’aggressione russa in Ucraina.

