La regione russa del Daghestan reagisce con violenza alla mobilitazione di Putin

I daghestani bloccano fisicamente le strade e chiedono la restituzione di centinaia di giovani già prelevati per essere mandati a combattere in Ucraina: una protesta che incrocia vecchi rancori e mette in luce le crepe del regime. E anche nel Kurdistan iraniano, le mobilitazioni contro il trattamento riservato alle donne sono andate oltre, trasformandosi in una rivolta dei curdi contro le discriminazioni etniche

In Russia si fa molta attenzione a quello che sta succedendo in Daghestan perché la regione da tre milioni di persone sta reagendo con violenza alla mobilitazione ordinata da Vladimir Putin. Nelle due metropoli più sofisticate della Russia, Mosca e San Pietroburgo, le proteste in piazza sono più deboli e seguono uno schema consolidato: qualcuno lancia uno slogan come “No alla guerra” oppure “Putin in trincea”, viene afferrato dagli uomini delle forze di sicurezza e portato via mentre il resto del pubblico guarda impotente e, al massimo, filma tutto con il telefonino. In Daghestan negli ultimi due giorni si è visto qualcosa di diverso, i manifestanti picchiano i poliziotti che si fanno sorprendere da soli e non scendono in strada per manifestazioni di testimonianza.