Putin si prepara per una guerra lunga e sempre più costosa

Vladimir Putin ha intenzione di andare avanti con la sua campagna militare in Ucraina e sta rimodellando il budget della Federazione russa per una guerra lunga e sempre più costosa. Secondo un piano triennale visto da Bloomberg, il Cremlino ha intenzione di spendere nelle Forze armate molto di più di quanto inizialmente previsto. Nel 2023 la spesa per la Difesa dovrebbe superare le previsioni iniziali di oltre il 43 per cento, in parallelo con la spesa per la sicurezza nazionale e le forze dell’ordine, che con un aumento del 40 per cento fa pensare ad altrettanta attenzione alla sicurezza interna e alla costruzione di un regime più repressivo e pervasivo di quello attuale. Il piano iniziale prevedeva per il 2023 una riduzione della spesa al 2,4 per cento del pil rispetto al 3,2 per cento del 2022 e il 2,6 del 2021.

