L'impero russo del terrore spiegato dal braccio destro di Zelensky

Se sembra un’anatra, nuota come un’anatra, starnazza come un’anatra, è molto probabile che la propaganda russa sostenga che questa creatura sia una tigre. Nel mondo in cui vivono i russi oggi, una tigre può benissimo avere ali, becco e pinne, se il Cremlino lo desidera. Ma in questa realtà sono possibili cose ben più gravi. In Russia, quasi un quarto della popolazione non ha strutture fognarie, ma i missili sono considerati una priorità.