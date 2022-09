Bruno Le Maire sogna il Fondo monetario internazionale

Parigi. Nel 2019, quando per la prima volta uscirono le voci sul suo interesse per la guida del Fondo monetario internazionale, Bruno Le Maire disse che erano soltanto chiacchiere, che non aveva alcuna intenzione di lasciare Parigi, e più precisamente Bercy, ossia il ministero dell’Economia francese. Ma secondo quanto rivelato dal Monde, quelle voci non erano affatto infondate. “La tentazione di Washington”, come la chiama il quotidiano parigino in riferimento alla città che ospita il Fondo monetario, è grande per Bruno Le Maire, 53 anni, ministro di peso del governo di Élisabeth Borne, rispettato sulla scena europea, apprezzato nei salotti dell’alta finanza e con un ottimo curriculum alle spalle.

