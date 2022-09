Le nuove regole fiscali del Fmi per l'Unione europea

All’Europa servono nuove regole fiscali per affrontare i nuovi rischi, che sono sfide alla sua stessa esistenza. Mentre sta per iniziare la discussione sulla revisione del Patto di stabilità, una proposta di riforma arriva dal Fondo monetario internazionale. L’obiettivo principale della politica fiscale nell’Unione dovrebbe essere quella di fornire un sostegno a famiglie e imprese quando l’economia è colpita da grandi choc (si pensi solo alla crisi del debito del 2011, alla pandemia del 2020 o alla crisi energetica del 2022) e quando la politica monetaria è vincolata (con l’inflazione attuale, ad esempio, per la Bce non c’è lo spazio per fare “whatever it takes” energetici). In ogni caso, la precondizione per poter agire fiscalmente con politiche anticicliche è avere finanze pubbliche sane, perché debiti pubblici elevati, soprattutto in una fase di aumento dei tassi di interesse, moncano lo spazio di azione dei governi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE