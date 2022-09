All'Onu l'Ue vuole convincere i paesi neutrali a schierarsi con l'occidente contro Putin

Bruxelles. All’assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Unione europea cercherà di convincere il sud globale a non lasciarsi incantare dalle sirene di Vladimir Putin e contribuire allo sforzo occidentale per sostenere l’Ucraina e tornare a un ordine mondiale basato sulle regole. Lo farà parlando il meno possibile del conflitto sul suolo europeo e proponendo soluzioni alle conseguenze che la guerra ha sul resto del mondo. La controffensiva ucraina, il ritiro russo dalla regione di Kharkhiv e l’improvvisa immagine di debolezza di Putin stanno aiutando l’Ue. “Stiamo facendo progressi per ribaltare la narrazione di Putin”, spiega al Foglio un alto funzionario europeo: “L’incontro a Samarcanda della scorsa settimana non è stato un grande successo per la Russia”. Le notizie di ieri sulla possibile mobilitazione generale e sui referendum nelle regioni occupate in Ucraina sono lette dall’Ue come “un segnale del nervosismo di Mosca”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE