All'assemblea dell'Onu ci sarà il faccia a faccia di Zelensky con l'orrore russo

Il presidente ucraino parlerà di come nelle zone occupate dall'esercito invasore di Vladimir Putin sono stati commessi dei crimini di guerra. Lo farà in videochiamata

Volodymyr Zelensky parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si apre oggi a New York, collegato da Kyiv naturalmente. La Russia ha cercato in ogni modo di boicottare il discorso del presidente ucraino, appigliandosi al fatto che, dopo due anni di Assemblea da remoto, quest’anno c’è la regola per i leader dei 199 paesi dell’Onu di presenziare di persona. Venerdì è stata votata a grande maggioranza una mozione per consentire a Zelensky di intervenire: 19 paesi si sono astenuti, tra cui la Cina, e 7 hanno votato contro – Russia, Siria, Corea del nord, Bielorussia, Cuba, Eritrea e Nicaragua.